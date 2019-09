© foto di WilMan

"Festi-VAR al Tardini. Parma Ko col Cagliari dopo un match infinito". Così la Gazzetta di Parma titola in prima pagina dopo la sconfitta interna dei gialloblù per mano degli isolani. All'interno del giornale, la sezione sportiva si apre con un un altro gioco di parole amaro per i ducali: "Il Parma s'inCaglia(ri). Una sconfitta che brucia. I sardi sono più cinici. D'Aversa recrimina, Kulusevski il migliore".