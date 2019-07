Gazzetta di Parma sui crociati: "Magia di Hernani su punizione"

© foto di ManWil

L'ottima vittoria ottenuta ieri dal Parma in amichevole contro il Micheldorf con il risultato di 4-0, durante il ritiro in terra austriaca, è sulla prima pagina odierna de la Gazzetta di Parma, con il quotidiano emiliano che, nel taglio alto, titola così sull'argomento: "Poker del Parma, magìa di Hernani su punizione". Insieme al brasiliano, in gol anche Gervinho, Scaglia e Sprocati.