"Pochi tiri e molti chilometri. È un Parma che lotta e corre": la Gazzetta di Parma analizza così il momento del club ducale dopo la sconfitta in casa della SPAL. Un'attenta analisi dei dati della formazione di D'Aversa, un confronto con la scorsa stagione: 1 punto in meno, 109 chilometri di media, a gara, davanti al Parma ci sono soltanto Inter (110 km), Lecce e Juventus (109 km). Il Parma invece tira poco verso la porta avversaria: i crociati, in sette gare, ci hanno provato 54 volte e sono terzultimi in questa speciale classifica.