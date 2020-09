Gazzetta di Parma sui crociati: "Valenti e Zeqiri, primi acquisti in dirittura d'arrivo"

C'è spazio anche per il mercato dei gialloblù in apertura sulla Gazzetta di Parma: "Valenti e Zeqiri, primi acquisti in dirittura d'arrivo", si legge. Formalizzato il cambio di proprietà, può decollare il mercato dei crociati: Valenti verrà prelevato dal Lanus, mentre per Zeqiri il d.s. Carli verserà i tre milioni della clausola rescissoria al Losanna.