Gazzetta di Parma sui ducali: "Con l'Inter solo 6 uomini in panca"

© foto di Wilman

Pomeriggio di fuoco per il Parma. Non tanto per il meteo quanto perché, a "San Siro", mancherà mezza squadra causa infortuni. Con la Gazzetta di Parma che, in prima pagina, titola così sulla sfida contro l'Inter: "Per D'Aversa solo 6 uomini in panca". I gialloblù, all'appuntamento con la vicecapolista della Serie A, si presentano dunque con gli uomini contati: solamente 17 i convocati da parte del tecnico crociato D'Aversa.