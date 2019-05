Il Parma è sempre più vicino alla salvezza ma non l'ha ancora raggiunta. I crociati, questo weekend nel derby, proveranno a ottenerla. E la Gazzetta di Parma, nel riquadro in prima pagina, titola così: "Verso Bologna-Parma. Il carico di Bastoni: 'È ora di chiudere il discorso salvezza'". A parlare il difensore centrale di proprietà dell'Inter, tra i migliori in gialloblù nell'attuale stagione.