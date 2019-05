© foto di WilMan

"Parma, quasi uno spareggio. Se vince a Bologna è salvo". Introduce così il derby emiliano in programma quest'oggi la Gazzetta di Parma. I gialloblù andranno a far visita ai "cugini" rossoblù in un match che vale la permanenza in Serie A. La classifica, al momento, vede gli uomini di D'Aversa a quota 38, uno in più dei felsinei e tre sopra l'Empoli, attualmente terzultimo in graduatoria.