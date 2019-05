Gazzetta di Parma sull'appello di Pizzarotti: "Stiamo uniti per il Parma"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma, in prima pagina titola: "Pizzarotti, appello ai tifosi: "Stiamo uniti per il Parma". Il presidente crociato ricorda come manchi solo un piccolo passo verso la conquista della matematica certezza della permanenza in Serie A e domenica al Tardini contro la Fiorentina servirà il supporto di tutti i tifosi crociati. "Chiedo ai tifosi di starci vicino, manca un centimetro alla salvezza", queste le parole del numero uno gialloblu, vittima lunedì sera di una contestazione che ha visto alcuni supporters crociati restituire le maglie da gioco portate dal presidente in persona.