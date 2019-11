Simone Iacoponi è uno degli stakanovisti del Parma sin dai tempi della Serie C. Nell'ultimo periodo è balzato agli onori della cronaca per aver effettuato 50 partite consecutive in Serie A, senza mai un infortunio o una squalifica: non male per un difensore centrale o all'occorrenza terzino. Ma la Gazzetta di Parma oggi in edicola mette in risalto come siano 63 le partite senza sosta in maglia crociata, considerando anche la Serie B. Questo il titolo del quotidiano: "Super Iacoponi. 63 partite di fila". Un record invidiabile, che Iacoponi vuole prolungare ed aumentare.