© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in prima pagina: "SuperKulusevski, piace ai top club di mezza Europa". L'ultima volta che a Parma si era visto sbocciare un talento del genere così rapidamente probabilmente era ai tempi di Adriano e Mutu, con il brasiliano che era in comproprietà tra Parma ed Inter, mentre Kulusevski ora è solo in prestito secco. Ora è nel mirino dei top club europei: ha attirato su di sè le attenzioni di tutti i club più importanti, a suon di prestazioni , gol e assist. Ma fino a giugno sarà il Parma a goderselo e a coccolarsi questo gioiello.