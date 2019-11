© foto di stefano tedeschi

La rosa del Parma è davvero ridotta ai minimi termini e così si sta valutando anche l'opzione svincolati. La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Svincolati: un palliativo per il Parma". Il quotidiano va poi ad analizzare i nomi dei papabili svincolati che potrebbero fare al caso del Parma: " a centrocampo ci sarebbero tre veterani come Montolivo (34 anni), Nocerino (34, già crociato sei anni fa) e Brighi (altro ex, 38enne), oltre a Crisetig, 26 anni e Federico Moretti, 31, pure lui già in gialloblù tredici anni orsono. In attacco si può sognare Ibrahimovic o accontentarsi di Wilfried Bony, 30 anni, ivoriano come Gervinho, 115 gare in Premier League con 36 gol.