Prima pagina dedicata anche al calcio per la Gazzetta di Parma, che parla del divertente pareggio di ieri tra Parma e Sampdoria. "Tardini, piovono gol per il Parma": il titolo si riferisce sia alle condizioni atmosferiche della gara bagnata di ieri, ma anche alle tante reti che si sono viste allo stadio. Il 3-3 tra le due formazioni comunque regala un buon punto per i crociati, che stanno piano piano raggiungendo l'obiettivo prefissato ad inizio stagione: la salvezza. Viene sottolineato inoltre il carattere della squadra di D'Aversa, che, sotto per 3-1, è riuscita in pochi minuti a riequilibrare il risultato.