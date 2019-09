Gazzetta di Parma: "Test impegnativo con un Cagliari a caccia di punti"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola pone in taglio alto di prima pagina la presentazione del prossimo match che vedrà impegnato il Parma, quello di domenica pomeriggio contro il Cagliari: "Test impegnativo contro un Cagliari a caccia di punti". I sardi in estate hanno allestito un organico importante, per lottare per un piazzamento nella parte sinistra della classifica, ma ora, a causa di alcuni infortuni importanti e di lungo termine, sono già in una situazione di emergenza. Arriverà a Parma un Cagliari voglioso di fare punti, visto lo 0 ancora in classifica, mentre i crociati cercheranno di continuare a macinare buone prestazioni dopo quelle offerte contro Juventus ed Udinese.