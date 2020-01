© foto di WilMan

Una protesta...benefica. Gli ultras del Parma, nel prossimo weekend, non sosterranno la squadra impegnata allo Juventus Stadium. Troppi 43 euro a tagliando, meglio spenderli in altro modo. Come? La Gazzetta di Parma ci titola su in prima pagina: "Niente trasferta. Boys: a Torino è caro-curva, i soldi vanno in beneficenza"