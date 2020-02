vedi letture

Gazzetta di Parma: "Torino-Parma, due date possibili: 11 o 18 marzo"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola pone in taglio alto di prima pagina la situazione relativa al match tra Torino e Parma rinviato domenica a causa del Coronvirus. "Torino-Parma, due date possibili: 11 o 18 marzo", il titolo del quotidiano. Le gare del prossimo weekend si disputeranno a porte chiuse nelle città colpite dal virus, mentre Parma e Torino avrebbero sottoposto alla Lega due date per il recupero della partita di domenica scorsa. L'orario sarà alle 18 o alle 19, perchè in entrambi i casi gioca la Champions League.