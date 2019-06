Gazzetta di Parma: "Torna Buffon? Per ora sono solo suggestioni"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola, mette in taglio alto un'idea di mercato che ha percorso i social ieri pomeriggio: un ritorno di Gianluigi Buffon a Parma. E titola: "Torna Buffon? Per ora sono solo suggestioni". Il 41enne estremo difensore ha lasciato il Paris Saint Germain ed ora è alla ricerca di una nuova destinazione, probabilmente l'ultima della sua carriera. Ed è proprio lì che si è insinuata l'idea romantica di un ritorno dove tutto è cominciato. Per ora solo un'idea, ma siamo solo al 7 di giugno.