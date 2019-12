Gazzetta di Parma: "Torna in campo la maglia della Parmense"

"Ricordate la Parmense? Domenica con la maglia del 50°. Bertozzi: 'Al Tardini in Paradiso'": taglio alto della Gazzetta di Parma dedicato al club ducale e alla prossima sfida contro il Brescia. Il Parma scenderà in campo con una maglia speciale. In questa stagione, infatti, ricorrono i 50 anni di una delle più particolari annate del calcio parmigiano. La maglia sarà in vendita a partire da oggi, in edizione limitata (400 esemplari numerati).