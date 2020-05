Gazzetta di Parma: "Trent'anni fa il Parma entrò nella storia"

"Trent'anni fa il Parma entrò nella storia", questo il titolo in taglio alto sulla Gazzetta di Parma oggi in edicola. Era il 27 maggio 1990 quando il Parma conquistò la prima storica promozione in Serie A. Sotto la guida di Nevio Scala i crociati raggiunsero per la prima volta la massima serie, iniziando a scrivere le pagine più importanti della storia crociata. Una promozione che resta nel cuore di tutti i tifosi crociati.