Gazzetta di Parma: "Tutti al mare. Ma Faggiano non si ferma"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola fa il punto della situazione sulle vacanze crociate, stilando una mappa dei luoghi di villeggiatura dei calciatori crociati e titola: "Tutti al mare, ma Faggiano non si ferma". E il direttore sportivo crociato rimane in modalità calciomercato, con la sessione estiva che entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Per Daniele Faggiano le ferie sono rimandate a settembre, a calciomercato chiuso.