Gazzetta di Parma: "Ultimo traguardo per il Parma: il decimo posto"

"Ultimo traguardo per il Parma: il decimo posto". C'è spazio anche per i ducali in apertura sulla Gazzetta di Parma, che in taglio alto sottolinea come, a salvezza acquisita, l'ultimo obiettivo residuo sia quello di rientrare nella top ten. Di fronte ci sarà però un Lecce affamato di punti, che si giocherà la permanenza in A all'ultimo respiro con il Genoa.