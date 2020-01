© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola pone in prima pagina i numeri di un Parma capace di chiudere al settimo posto il girone di andata, titolando: "Un girone eccezionale di una squadra affidabile". Giro di boa, tempo di bilanci. Quello che possiamo tracciare per il Parma è eccezionale: 28 punti, settimo posto, e prospettive a dir poco interessanti. La nota più positiva in assoluto è che questo bel bottino è stato conquistato in presenza di una serie incredibile di infortuni. Ora è già tempo di pensare al ritorno, memori della passata stagione e sperando nella buona sorte per quanto riguarda l'infermeria.