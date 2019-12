La Gazzetta di Parma dedica la sua apertura : "Un grande progetto per un 'nuovo' Tardini" scrive il quotidiano. Il 2020 potrebbe essere l'anno del decollo del progetto per un "nuovo" Tardini: copertura delle curve, rifacimento della tribuna Est, costruzione di un parcheggio sotterraneo. Inoltre una palestra e un centro medico, oltre a negozi e chioschi nel piazzale, che permetteranno di far "vivere" lo stadio sette giorni su sette. "L'obiettivo - dice il presidente Pizzarotti - è che diventi un nuovo quartiere della città, frequentato dai parmigiani".