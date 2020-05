Gazzetta di Parma: "Un piano B per la Serie A"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola dedica ampio spazio in prima pagina alle decisioni del consiglio federale di ieri pomeriggio, titolando: "Un piano B per la Serie A". Ancora non si conosce la data della ripartenza, sarà decisa il 28 maggio nell'incontro con il governo, ma è certa quella di chiusura del campionato: il 20 agosto. La FIGC ha stabilito che i tre campionati professionistici dovranno concludersi entro tale data. E se malauguratamente dovesse arrivare un ulteriore stop per il propagarsi dell'epidemia ecco che arriveranno le soluzioni playoff e playout. Nel caso in cui non si possa proprio terminare sul campo la stagione allora ecco il piano C che prevede di tenere conto della classifica al momento della sospensione.