Gazzetta di Parma: "Un positivo tra i gialloblu: è asintomatico"

vedi letture

Sono tornati al lavoro a Collecchio i crociati del nuovo mister Liverani, e dopo il doppio giro di test, come da protocollo, è stata trovata una positività, di un atleta completamente asintomatico. Così la Gazzetta di Parma titola: "Un positivo tra i gialloblu: è asintomatico". Non è stato reso noto il nome dell'atleta risultato positivo, ma è stato messo in isolamento prima dell'inizio delle attività e non è entrato in contatto con il gruppo squadra.