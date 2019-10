"Una chiamata per Thor: è di mamma Svezia": così la Gazzetta di Parma in prima pagina. Riccardo Gagliolo dalla Serie D alla Nazionale svedese. Il difensore del Parma è stato convocato dalla Nazionale svedese per i prossimi impegni di ottobre. "Abbiamo tenuto il giocatore sotto osservazione per un lungo periodo - dice il c.t. svedese - e pensiamo che abbia fatto bene a Parma, lì è un calciatore importante". E' proprio il caso di dirlo: la classe operaia va in paradiso!