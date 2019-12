Gazzetta di Parma: "Una società in salute, lo dicono anche i conti"

© foto di stefano tedeschi

Il Parma ieri ha comunicato di aver depositato nei giorni scorsi il bilancio chiuso al 30 giugno 2019 e la Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Una società in salute, lo dicono anche i conti". Il valore della produzione si attesta a 60.2 milioni, mentre solo un anno fa faticava a raggiungere gli 11 milioni. Incremento importante dai diritti televisivi: 35 milioni a fronte di 1 milione e 600mila incassato l'anno della Serie B. Una squadra in salute in campo, come testimoniato dal settimo posto in classifica, ma anche una società sana, pronta ad immettere altri 25.5 milioni di capitale nei prossimi due anni.