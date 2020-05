Gazzetta di Parma: "Via al ritiro con il rito della colazione"

Il Parma è l'unico club ad essere andato in ritiro. "Parma calcio. Via al ritiro con il rito della colazione" titola la Gazzetta di Parma in prima pagina. "Non siamo andati in ritiro spontaneamente e non è una sfida contro gli altri. Abbiamo rispettato il protocollo che c'era in atto prima, con tanti sacrifici" le parole del direttore sportivo Faggiano.