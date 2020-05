Gazzetta di Parma: "Via il 13 giugno? In vista il si del governo"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in taglio alto di prima pagina: "Serie A al via il 13 giugno? In vista il sì del governo". Ieri l'assemblea di Lega ha votato per il 13 giugno come data possibile per la ripartenza, ma ora resta da attendere il via libera da parte del governo, che pare orientato verso il si. Un mese dunque per le squadre per tornare in forma e portare a termine il campionato, evitando ricorsi su ricorsi in estate.