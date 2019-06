Successo rotondo dell'Italia Under 21 che ieri ha battuto 3-1 il Belgio. Questa vittoria per non è bastata per brindare al passaggio in semifinale vista la contemporanea goleada della Spagna che si è imposta 5-0 sul Belgio. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Reggio: "L'Italia vince ma ora serve un miracolo".