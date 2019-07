Gazzetta di Reggio: “La Reggiana adesso si chiama davvero così”

© foto di stefano tedeschi

“La Reggiana riparte, e questa volta si chiama davvero Reggiana”. Titola così in prima pagina la Gazzetta di Reggio dopo che nella giornata di ieri il club ha riottenuto la denominazione storica chiudendo così la parentesi della Reggio Audace, il nome assunto dopo il fallimento della vecchia società. La squadra intanto, ripescata in Serie C, ha iniziato il proprio ritiro per preparare al meglio la stagione.