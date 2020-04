Gazzetta - Dal 4 maggio solo allenamenti individuali. Cosa succede con un nuovo positivo?

I complimenti di Vincenzo Spadafora, le domande del calcio. La Gazzetta dello Sport, fa il punto sull’incontro di ieri tra il ministro dello Sport e le componenti della FIGC. Spadafora, scrive la rosea, ha apprezzato il lavoro della federazione sul protocollo, ma al contempo ha preso tempo e i dubbi restano.

Ripresa il 4 maggio. Ma solo a livello individuale, come vi abbiamo raccontato ieri : per poter tornare agli allenamenti veri e propri, bisognerà attendere un nuovo DPCM, che arriverà non prima dell’11 o 12 maggio. Ma a questo punto anche i club vorrebbero certezze: ha senso imbarcarsi in un percorso così complicato, col rischio di dover poi rimandare a casa i propri calciatori? Fin qui, infatti, si è parlato solo di allenamenti, mentre la ripresa del campionato è solo un argomento sullo sfondo. Infine, c’è un altro punto interrogativo

Cosa succede in caso di nuova positività. È l’argomento che preoccupa di più, a livello di salute ma anche legale (perché la responsabilità ricade sul datore di lavoro, cioè i club). In caso di nuovo contagio nel calcio, che sia un giocatore o un altro membro dello staff a contatto con la squadra, si può davvero isolare solo il diretto interessato? E per quanto tempo? Mettere un’intera squadra in quarantena, ovviamente, vorrebbe dire uno stop definitivo. A queste domande, di fatto, nessuno ha saputo dare risposta.