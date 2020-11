Gazzetta: "Fuga da record. Nessuno come il Milan nell'Europa che conta"

La Gazzetta dello Sport elogia il momento dei rossoneri: "Fuga da record. Nessuno come il Milan nell'Europa che conta". Il miglior avvio di sempre in questo capitolo di calcio contemporaneo della storia milanista, anche meglio della squadra guidata da Ancelotti nella stagione del suo unico scudetto, 2003-04, o dell'inizio stravolgente della stagione 2005-06. In questo gruppo che non perde dall'8 marzo ci sono due leader riconosciuti: Pioli e Ibrahimovic. Con una media punti di 2,5 a partita (contro i 2,4 del Bayern e i 2,1 del Tottenham), il Milan è assieme all'Atletico Madrid una delle due squadre ancora imbattute nei cinque maggiori campionati europei.