Gazzetta: "Gallo e Cholito, sfida di punte a caccia di riscatto"

"Il Gallo e Cholito. Tra Toro e Viola è sfida di punte a caccia di riscatto". Nel suo taglio basso, in prima pagina, La Gazzetta dello Sport si sofferma ache sul match tra Torino e Fiorentina e in particolar modo sui suoi attaccanti, che fin qui non hanno strabiliato e sono chiamati a migliorare i propri rispettivi numeri.