© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"Silvio-Galliani no limits. Potenziale da salto in A": guarda in casa Monza La Gazzetta dello Sport. E alle ambizioni di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che vogliono riportare ai vecchi fasti i brianzoli: "Il Monza ha giocato l’ultimo campionato di Serie B nel 2000-01, manca da 19 stagioni. Il club invece non è mai stato in Serie A: l’ha soltanto sfiorata nel 1979, perdendo lo spareggio di Bologna contro il Pescara".