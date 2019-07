Gazzetta Sportiva: "Bonucci, responsabilità in più e posto meno fisso"

© foto di Rosa Doro

La Gazzetta Sportiva ha analizzato il nuovo corso di Leonardo Bonucci che con Maurizio Sarri ha recuperato la fascia di capitano ma ora dovrà stare attento al suo posto in difesa: "La nuova vita di Bonucci: una responsabilità in più e un posto fisso in meno", titola la rosea che poi fa il punto sul difensore azzurro: "Bonucci nelle ultime due settimane ha scalato le gerarchie dei capitani. Buffon, quando è tornato, ha chiarito di non volere la fascia e Sarri ne ha fatta una questione di presenze. Così Bonucci è diventato il vice dopo un anno in cui, un po’ per cautela da ritorno, un po’ per decisione di Allegri, nell’elenco delle responsabilità veniva dopo Mandzukic. Leonardo, che a queste cose tiene, ha apprezzato e ringraziato. Il suo ruolo, anche per questo, è delicato. Chiellini, se starà bene come nel 2018-19, giocherà tutte le partite importanti, De Ligt è il colpo dell’anno, Rugani e Demiral sono molto più di due riserve: è chiaro che la panchina arriverà per tutti. Ecco perché Bonucci dovrà gestire questo strano, nuovo ruolo, di capitano-fratello maggiore ma allo stesso tempo rivale di due o tre centrali più giovani. Sarà un primo, grande test per la vita che immagina di fare tra qualche anno: allenatore".