Inarrestabile Monza in Serie C, come sottolinea La Gazzetta dello Sport nella pagina dedicata alla categoria: "Applaude anche Silvio. Chiricò da antologia, Monza senza ostacoli". Sul match in terra sarda, la rosa prosegue poi: "Vittoria larga sull’Olbia, con Berlusconi in tribuna. Brocchi: «Dal presidente consigli per migliorare»".