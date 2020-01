© foto di Andrea Rosito

La Gazzetta dello Sport guarda principalmente in casa Ascoli per il mercato di Serie B, con Matteo Ardemagni e Alessio Da Cruz al centro di vari rumors: "Ardemagni-Trotta, scambio in arrivo. Da Cruz: Cremona?". Panoramica poi generale: "Il Chievo è su Renzetti e Crnigoj. Barba-Benevento accordo vicino. Livorno, tentativo per Avenatti. Zurkowski obiettivo dell’Empoli".