GdS: "Biennale a Vivarini: stasera Guida Il Bari. Triestina, piano B"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Biennale a Vivarini: stasera Guida Il Bari. Triestina col piano B": guarda ai continui ribaltoni in panchina in Serie C La Gazzetta dello Sport. Che prosegue poi anche globalmente sul turno infrasettimanale: "Dopo Pavanel: Princivalli soluzione a tempo. Monza-Siena top, insidie a Padova e Vicenza".