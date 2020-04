GdS, Ciofani: "Grazie Van Basten. A Cremona da solo ho superato il mese da incubo"

"«Grazie Van Basten. A Cremona da solo ho superato il mese da incubo»": con queste parole, l'attaccante della Cremonese Daniel Ciofani ha esordito nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il classe '85 ha poi ricordato il periodo di isolamento: "Quando ci hanno fermato ancora non si era capita la gravità della situazione. Invece Cremona è stata da subito una delle città più colpite dal virus, sentivo in continuazione passare ambulanze a sirene spiegate e ogni sera il conto dei morti e dei ricoveri in terapia intensiva era altissimo. Tanti miei compagni erano riusciti a raggiungere casa, a Cremona siamo rimasti io, Piccolo e Migliore. Mi allenavo seguendo il programma stabilito dallo staff tecnico. Leggevo libri, suonavo la chitarra, guardavo la televisione, mi tenevo in contatto con i compagni e la famiglia. Non sono mai stato tipo da playstation, ho sempre preferito leggere e studiare. In quelle settimane ho letto fra l’altro Fragile del mio idolo Van Basten: un libro che mi è piaciuto davvero tanto. E poi ho divorato le serie tv su Netflix e mi sono guardato tutta la saga di Harry Potter".