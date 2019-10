© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cremonese: è oggi. l’esonero di Rastelli. In arrivo c’è Baroni": guarda al valzer delle panchine in Serie B La Gazzetta dello Sport, che si concentra sul tecnico più a rischio, Massimo Rastelli della Cremonese. Ma prosegue poi: "Slitta la decisione per il primo cambio in B. Livorno, Spezia e Trapani: ancora fiducia".