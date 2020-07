GdS e i playoff di Serie C: "Domenica 5 gare del secondo turno. Già ok il Novara"

Guarda ai playoff di Serie C La Gazzetta dello Sport: "Domenica 5 gare del secondo turno. Già ok il Novara". Nel dettaglio: "Nel secondo turno della fase a gironi entrano due (sono Südtirol e Potenza) delle tre quarte classificate (il Pontedera ha rinunciato): si gioca domenica e anche qui, in caso di parità al 90’, passa la meglio piazzata (che gioca in casa).

Ecco le partite:

GIRONE A Pontedera-Novara sarà 0-3 a tavolino; Alessandria-Siena.

GIRONE B Südtirol-Triestina; Padova-Feralpisalò.

GIRONE C Potenza-Catanzaro; Ternana-Catania".