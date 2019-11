© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

"Piccolo miracolo formato famiglia. «In A, perché no?»": boom Pordenone, con i friulani ora secondi nella classifica di Serie B. E La Gazzetta dello Sport celebra questo traguardo di patron Mauro Lovisa e famiglia: "La forza economica dei Lovisa padre&figlio, la “fame” di un allenatore come Tesser, il sostegno dell’8° polo industriale italiano: ecco come un piccolo club può essere 2° in B".