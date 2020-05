GdS, gli occhi sulla B: "Costi, trasferte e allenamenti i nodi da sciogliere per ripartire"

vedi letture

"Costi, trasferte e allenamenti i nodi da sciogliere per ripartire": così La Gazzetta dello Sport apre la pagina sportiva dedicata alla Serie B, aggiungendo poi che è di fatto scattato il "Conto alla rovescia per i club: si deve tornare in campo in un mese".

Con un programma notevolmente denso. Come infatti riporta il quotidiano, per il nuovo via, "la data ipotizzata sarà tra il 20 e il 27 giugno, forse martedì 23, per finire la stagione il 20 agosto con la finale dei playoff. Un lasso di tempo nel quale ci dovranno stare le 11 partite mancanti (il recupero Ascoli-Cremonese come antipasto?), con tre turni infrasettimanali".