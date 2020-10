Gds: "I quarantenni al potere: Tavano e França sono decisivi. Il Covid blocca il Siena del Gila"

"I quarantenni al potere: Tavano e França sono decisivi. Il Covid blocca il Siena del Gila", così La Gazzetta dello Sport celebra redivivi attaccanti che fanno la differenza anche in D.

Francesco Tavano e Carlos Franca: "La rivincita dei quarantenni. Con il Covid che pur non avendo inciso in maniera pesante come alla prima giornata (il virus stavolta ha fermato “solo” cinque gare, tra le quali però quella del Siena di Alberto Gilardino, impegnato a Scandicci nel girone E, e del Varese di Sassarini, col PontDonnaz, nel girone A) la copertina del secondo turno di Serie D è tutta per Francesco “Ciccio” Tavano, classe 1979, e il brasiliano Carlos França, classe 1980, attaccanti di spicco di club che puntano alla promozione. Tavano (682 partite e 256 reti in carriera) ha realizzato una doppietta nel 3-1 del Prato (D) sul campo del Corticella (la formazione di Esposito è in vetta col Mezzolara), França (in D 175 reti, 258 presenze e 5 promozioni) ha firmato allo scadere l’1-0 del Seregno di Franzini (B) sul terreno della Virtus Ciserano Bergamo".