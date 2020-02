© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"I suoi gol rimasti a Perugia sono un’arma in più per la A". Con questo titolo, La Gazzetta dello Sport celebra il bomber del Perugia Pietro Iemmello, rimasto al Grifo in una sessione di mercato che lo ha visto vicino alla cessione. La rosa prosegue poi: "I precedenti di Lapadula, Pazzini, Caputo e Donnarumma. La squadra col capocannoniere conquista la promozione".