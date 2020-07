GdS: "Il Trapani penalizzato: da -1 a -2. Si complica la corsa alla salvezza"

"Il Trapani penalizzato: da -1 a -2. Si complica la corsa alla salvezza", così La Gazzetta dello Sport, che guarda alle problematiche in casa siciliana. Spiegando poi che inizialmente era in effettiva solo un punto di penalizzazione, ma "la Procura federale ha fatto ricorso e ieri la Corte d’appello federale le ha dato ragione, annullando la decisione presa in primo grado e ristabilendo la penalizzazione in due punti. Una sentenza che complica la strada della squadra di Castori verso la permanenza in Serie B. Con questo filotto di risultati positivi ottenuto dopo il lockdown il Trapani era salito al terzultimo posto con 32 punti, a 4 lunghezze dalla zona playout oggi occupata da Ascoli e Juve Stabia (36 a testa); adesso invece scendendo a quota 31 punti il ritardo diventa di 5 punti e al suo fianco c’è il Cosenza". A ogni modo, il club ha annunciato ricorso.