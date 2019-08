© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Verona paga gli errori, Cremonese in forma campionato": una Cremonese già in forma è quella di cui racconta quest'oggi La Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria dei grigiorossi in Coppa contro l'Hellas. "La Cremonese attutisce l’impatto del Verona, lo assorbe e ribalta la serata vincendo 2-1": questo il commento.