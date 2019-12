© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Incubo Catania, ma la società: «Stagione non a rischio»”, questa l’apertura de La Gazzetta dello Sport, che guarda in casa Catania e al caos scoppiato dopo l’addio di Pietro Lo Monaco. “E intanto l’assessore allo sport Parisi: «Chiunque voglia salvare il club troverà in noi degli alleati affidabili»”, la chiosa finale.