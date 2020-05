GdS: "La crisi delle siciliane. Trapani torna a FM Service? Catania, sindaco in campo"

Non c'è pace per il calcio siciliano, e La Gazzetta dello Sport evidenzia quest'oggi il buio momento delle formazioni dell'isola: "La crisi delle siciliane. Trapani torna a FM Service? Catania, sindaco in campo". La rosa prosegue poi: "Attesa la decisione del tribunale sul club granata. Diventa una Spa il comitato per i rossoazzurri".