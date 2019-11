"La favola di Crotone: consegnava lavatrici, ora incanta in Serie B": il riferimento de La Gazzetta dello Sport è all'attaccante del Crotone Walter Junior Messias, arrivato in Calabria dal Gozzano. E con una particolare storia alle spalle: "L’attaccante brasiliano arrivò in Italia per il fratello. Il suo talento scovato nei tornei Uisp del Piemonte".